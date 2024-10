Mit Kirchberger im Hoch! „Läuft ausgezeichnet“

An der Seite der längst gut befreundeten Nationalteam-Kollegin Kathi Schiechtl und Ex-Teamkapitänin Carina Wenninger soll es in die Top 4 und somit in das obere Play-off gehen. „Dann schauen wir demütig weiter“, sagt Gini. „International zu spielen wäre aber cool.“ Ähnlich sieht‘s Trainer Stefan Kenesei. „Die Ziele sollten groß und irgendwann auch ein Titel sein. Aber diese Saison wird das wegen St. Pölten sehr, sehr schwer. Unser Minimalziel ist das Play-off. Natürlich wäre es cool, mit der Austria das erste Mal als eigenständiger Verein in der Champions League zu spielen.“ Dafür braucht‘s auch weiter die Tore von Kapitänin Verena Volkmer, die mit sieben Treffern wieder die Liga-Schützenliste anführt. Meister und „Vize“ spielen in der neuen Saison in der Königsklasse, für den Dritten geht‘s in einen neuen Europacup-Bewerb.