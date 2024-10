Stefan Raab kommt jetzt doch ins Free-TV zurück

Geht Raab in Quotenkampf mit Prosieben?

Laut der deutschen „Bild“ sieht man in ihm bei RTL aber dennoch Potenzial für das Hauptabendprogramm. So wird etwa spekuliert, ob Raab sogar den Sendeplatz am Mittwochabend übernehmen könnte, sobald „Deutschland sucht den Superstar“ von dort verschwindet.