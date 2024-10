8000 m² großes Grundstück gefunden

Jahre später ist die Sanierung nun endgültig vom Tisch, dafür soll es mit einem Neubau klappen. Nachdem dies am bestehenden Standort nicht möglich ist, hielt man Ausschau nach einem runden 8000 m² großen Grundstück, das man schließlich in der Hoflehner-Straße gefunden hat. Das neue Zentrum für Betreuung und Pflege soll über 125 Einzelzimmer anstatt bisher 133 Plätzen, vorrangig in Doppelzimmern, verfügen. In einem Sonder-Gemeinderat am Donnerstag soll über die nötige Änderung des Flächenwidmungsplans, sowie der Erstellung eines Bebauungsplans entschieden werden.