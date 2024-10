Brite stürzt für Handyvideo von Brücke in den Tod

Immer wieder Mutproben auf Brücke

Vermutlich habe starker Regen am Wochenende dazu geführt, dass die Oberfläche der Brücke rutschig war, hieß es in spanischen Medien. Die von 152 Drahtseilen getragene Puente de Castilla-La Mancha in Talavera de la Reina in der spanischen Provinz Toledo wird immer wieder von Menschen erklommen, die Mutproben absolvieren oder Handyvideos für Online-Medien aufnehmen, obwohl dies verboten ist.