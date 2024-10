Kaninchen-Paar in winziger Metallbox ausgesetzt

Nicht mehr gewollte Kleintiere ereilt hierzulande leider viel zu oft ein ähnliches Schicksal: Sie werden in Kartons gepackt und einfach ausgesetzt. Die Besitzer der Tiere bleiben meist unbekannt, die herzlose Tat daher ohne Folgen. Auch jenen zwei Kaninchen, die in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln in einer winzigen Metallbox sich selbst überlassen wurden, erging es nicht besser. Um den unkastrierten Rammler und die vermutlich trächtige Häsin dürfte sich zuvor schon kaum gekümmert worden sein. Beide haben viel zu lange Krallen und Zähne, eines ist außerdem am Auge verletzt.