Steiermark: Einbrecher haben wieder Hochsaison

Einbrecher schlagen auch am Tag zu

Wenn also am Tatort etwa ausreichend Sichtschutz gegeben ist, wie zum Beispiel eine hohe Hecke rund um das Grundstück, dann schlagen Einbrecher auch am Tag zu, wenn die Bewohner bei der Arbeit oder im Urlaub sind, weiß die Polizei. Und das alles wird natürlich von den Verbrechern meist im Vorfeld ausspioniert. Deswegen sei auch Nachbarschaftshilfe wichtig.