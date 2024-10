Metall-Diebe auf der Flucht in Tschechien gestoppt

Am Sonntag gegen 14.15 Uhr erstattete ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach, der mit der FF Steinbach in unmittelbarem Nahbereich zum selben Zeitpunkt eine Übung vornahm, Anzeige über einen aktuell stattfindenden Diebstahl bei einem Metall-Container einer Firma in Pürnstein. Eine sofortige Fahndung nach einem tschechischen weißen Fiat Ducato, besetzt mit zwei Personen, verlief vorerst negativ.



In Vissy Brod angehalten

Das Fahrzeug konnte jedoch durch tschechische Beamte in Vissy Brod angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. In dem Lieferwagen befanden sich Metallteile, die schließlich anhand von übermittelten Lichtbildern der Firma in Pürnstein zugeordnet werden konnten. Die Schadenshöhe hinsichtlich des Diebsgutes wird mit 500 bis 1000 Euro beziffert und wurde in Tschechien sichergestellt. Die Täter wurden auf freiem Fuß angezeigt.