Zieht es Edin Terzic in die Premier League?

Kündigung würde teuer werden

Dass Ten Hag trotz der enttäuschenden Leistungen der vergangenen Monate und Jahre noch immer nicht entlassen wurde, soll laut lokalen Berichten an der hohen Abfindung des Niederländers liegen. So müsste der Verein satte 25 Millionen Euro an den 54-Jährigen überweisen, heißt es.