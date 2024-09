„Weil Erik Ten Hag ein kompletter Idiot ist“

Ronaldo sei nur ein Beispiel von vielen. „Sehen Sie sich also die Spieler an, mit denen er bei United nicht klarkam. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford. Das sind alles Top-Spieler. Er kommt mit den kleineren Spielern klar. Er kommt mit den Jungs klar, die er von Ajax holt und die noch nie auf der großen Weltbühne gestanden haben, aber mit den Top-Spielern kommt er nicht klar“, so der Moderator, der wohl nicht so schnell ein Fan des Niederländers werden wird ...