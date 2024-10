Gastronom Xaver Schlager ist auf einem guten Weg

„Bei uns gehört es zur Tradition“

Abseits des Rasen tätigte Schlager nun die ersten Schritte als Gastronom: In seinem Heimatort Sankt Valentin, 30 Kilometer von Linz entfernt, erwarb er einen Gasthof, den über 150 Jahre alten „Dorfrichter“: „Ich komme vom Land. Bei uns gehört es zur Tradition, dass man sich einmal in der Woche zum Stammtisch trifft, seine zwei Bier trinkt und über die Woche spricht. Leider haben bei uns immer mehr Wirtshäuser zugemacht.“ Der „Dorfrichter“ wird aktuell generalsaniert, soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 eröffnet werden.