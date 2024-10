Alkolenker rast Mann auf Schutzweg nieder

Wieder einmal riskierte ein Alkolenker auf steirischen Straßen das Leben von Unschuldigen: In Graz „übersah“ am Samstag ein Pkw-Lenker auf einem Schutzweg einen Fußgänger und raste ihn um. Nicht der einzige verhängnisvolle Fehler des 42-Jährigen an diesem Abend.