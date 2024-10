Deutschland-Juwel muss Aufwärmen abbrechen

Nagelsmann will nicht jammern

Im Vorfeld hatte Nagelsmann klar gemacht, dass er sich nicht allzu viel mit der Verletzungsmisere beschäftigen will. „Es gibt zwei Seiten und Möglichkeiten. Die eine ist, ständig darüber zu reden und zu beklagen, wie viele Spieler ausfallen. Die andere ist, die Stimmung, die zuletzt in der Mannschaft war, auf die zu übertragen, die jetzt dabei sind“, so die Ansage des Trainers.