Event mit 11.000 Läufern und vielen Straßensperren

Welche Straßen sind gesperrt?

Bereits seit Dienstag waren einige Straßen in der Landeshauptstadt gesperrt, heute ab 12 Uhr sind dann auch Burgring und der Opernring gesperrt, ab 17 Uhr kommt es auch zu Sperren im Stadtpark und in der Erzherzog-Johann-Allee. Schon für den Samstag gibt es die Empfehlung, die Innenstadt mit dem Auto zu meiden. Am Sonntag dann werden die Sperren noch umfassender: Bereits ab 7 Uhr kann man nicht mehr in den Streckenbereich einfahren, bis 9 Uhr kann man (in Laufrichtung) noch ausfahren, danach ist die komplette Strecke gesperrt - voraussichtlich bis 16 Uhr.