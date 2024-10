„Disclaimer“: Wenn einen die Wahrheit einholt

Zu Beginn ist Konzentration gefragt, denn es mischen sich in „Disclaimer“ verschiedene Zeitebenen und Handlungsstränge, bis nach zwei bis drei Folgen der rote Faden der Geschichte klar wird. Es geht um Rache, um Kränkung, um Schuld und Sühne. Ohne zu viel zu verraten: Der Ursprung von allem liegt sorgfältig vergraben in einem lange zurückliegenden Urlaubssommer in Italien, in dem ein junger Mann, der auf der Suche nach Liebe war, stattdessen seinen Tod fand.