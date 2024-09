Brad Pitt und George Clooney makaber in „Wolfs“

Die Handlung ist also nicht allzu kompliziert und der Streifen von Jon Watts („Spiderman: Far From Home“) konzentriert sich auf die beiden Stars. „Wolfs“ ist kein Thriller, sondern eine makabre Buddy-Komödie, in der Pitt und Clooney ihre private Männerfreundschaft nutzen können, um die beiden Charaktere rasch wie ein altes Ehepaar wirken zu lassen. Leider hat das Drehbuch von Watts aber vor allem Dialog-Schwächen, sodass die wirklich lustigen Schmähs und Szenen recht rar gesät sind. So sympathisch diese beiden größten aller Hollywood-Stars auch sind – „Wolfs“ reißt den Zuschauer selten so richtig mit und bleibt ein mittelmäßiges Vergnügen. Kein Wunder, dass Apple den Film bei uns aus den Kinos zurückzog und direkt damit auf der Streamingplattform AppleTV+ startete. Denn für einen netten Fernsehabend reicht es, für spektakuläres Blockbuster-Kino nicht.