Prinzessin Kate: Rührende Worte nach erstem Termin

Bewegende Nachricht

Nach dem emotionalen Termin ließ es sich das Thronfolgerpaar nicht nehmen, emotionale Worte auf Social Media zu verlieren. Zu einem Foto des Besuchs schrieben Kate und William: „Wir stehen weiterhin an der Seite aller Menschen in Southport. Die heutige Begegnung mit der Gemeinde hat uns eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich nach einer unvorstellbaren Tragödie gegenseitig zu unterstützen. Wir werden in unseren Gedanken und Gebeten bei Ihnen bleiben.“