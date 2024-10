Eisbären hatten lange an den Juniors zu knabbern

Man könnte meinen, dass sich sowohl Zell, als auch die Red Bull Juniors im direkten Duell in der Alps Hockey League im Scheibenschießen übten. 39:35 lautete am Ende die Schussstatistik. Die Chancenverwertung war hüben wie drüben aber mangelhaft. Vor allem die Bergstädter, die ab dem zweiten Drittel ihr Potenzial zeigten, klar überlegen waren, gingen auf heimischen Eis bescheiden mit ihren Chancen um, oder scheiterten an „Hexer“ Pfarrmaier zwischen den Juniors-Pfosten.