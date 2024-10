Heli-Absturz: Spital als Schauplatz riesiger Übung

Mit der Drehleiter in Sicherheit

Insgesamt 300 Teilnehmer von Feuerwehr, Roten Kreuz, Polizei und Klinik-Personal sind an der riesigen Übung involviert. Es gilt Statisten unter Atemschutz zu retten und sie mittels Drehleiter aus dem dritten und vierten Stock in Sicherheit zu bringen, das Feuer zu löschen, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und die Verletzten zu versorgen.