Verdienen unsere Politiker zu viel?

Mit den Politikergehältern verhält es wie mit den Gehältern in kommunistischen Ländern: Ihre gleiche Höhe und ihr Abgekoppeltsein von jeder messbaren Leistung fördern die Gefahr des Schlendrians und des Nichtstuns. Dazu kommt bei gewählten Politikern deren Absicherung zumindest über die Dauer einer Legislaturperiode; und wenn ein Volksvertreter bereits am Ende seiner Laufbahn steht und nicht erst am Anfang, so wächst die Verlockung zum Dolce Vita im Abgeordnetenhaus vermutlich noch umso mehr. Verdienen Politiker deswegen aber zu viel?