„Müssen da so schnell wie möglich wieder raus“

Noch bevor er am Montagabend seinen Ehrenpreis bei der „Bruno Gala“ entgegennehmen konnte, schaute Andreas Ulmer am krone.at-Mikrofon vorbei. Auf die zuletzt enttäuschenden Leistungen seines Ex-Klubs Red Bull Salzburg angesprochen, entgegnete der 38-Jährige: „Ich denke, dass sie schauen müssen, dass sie so schnell wie möglich da herauskommen und wieder Ergebnisse liefern.“