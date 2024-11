Schwedens Royals sind heute Napoleons Erben

Was ist das größte Erbe Napoleons, jenes Mannes, der einst fast ganz Europa beherrschte? Das ist einmal sein „code civil“, das bedeutende Gesetzeswerk der Neuzeit, dessen Grundlagen in die Rechtssysteme der meisten europäischen Länder einging. Dass auch die größten militärischen Siege verpuffen, wusste Napoleon besser als jeder andere. Deshalb war er auch so stolz auf „sein“ Zivilgesetzbuch.