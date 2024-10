„Informant“: Neue Serie lässt Terror real werden

Das von Regisseur Matthias Glasner in Szene gesetzte Remake der von Sam Mendes produzierten BBC-Serie „Informer“ überzeugt mit eindringlichen Charakterzeichnungen und einer hakenschlagenden Handlung, die Konzentration erfordert, aber unweigerlich in einen Sog zieht. Wenig ist so, wie es am Anfang scheint und am Ende erzeugt Gewalt stets Gegengewalt. Die sechsteilige Politthriller-Serie ist packend inszeniert und voller Wendungen.