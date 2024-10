Türke Tanrivermis neuer Cheftrainer von St. Pölten

„TTs Erfolge bei Topklubs wie AS Roma und seine mehr als offensichtliche Fähigkeit zur Talententwicklung machen ihn zur perfekten Wahl für dieses neue Kapitel beim SKN St. Pölten“, sagte SKN-Sportdirektor Christoph Freitag über den Neuzugang. Tanrivermis erklärte in einer Aussendung: „Wir werden ein Konzept erarbeiten, das uns zum am härtesten arbeitenden Verein macht – und so wollen wir gemeinsam als Mannschaft Erfolge feiern.“