Im Drogenrausch Wohnhaus abgefackelt

Fünf Monate saß der Angeklagte in Untersuchungshaft. Im Prozess am Montag am Landesgericht Feldkirch sprach ihn Richter Alexander Wehinger schuldig und verurteilte den Feuerteufel zu einer 18-monatigen Haftstrafe. Ein Schnäppchenurteil, wenn man bedenkt, dass zum Zeitpunkt der Brandlegung sowohl der 63-jährige Hauseigentümer als auch ein 40-jähriger Mitbewohner noch im Haus schliefen. So war es nur der Reaktion des Untermieters zu verdanken, dass sich in jener Nacht beide aus den Flammen ins Freie retten konnten.