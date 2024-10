Senioren leben im eigenen Haushalt brandgefährlich

„Alte Leute zünden eben öfter und mehr Kerzerl an als junge“, sagt Seniorenbund-Chef Josef Pühringer, der aber bei einem Termin in der Brandverhütungsstelle OÖ in Linz nicht mit dem „mahnenden Finger“ zeigen will. „Davon haben die älteren Leute genug“, meint er und hofft, dass seine persönliche Geschichte für Aufmerksamkeit sorgt. Denn auch er hat schon einmal fast sein Haus abgefackelt, als er noch Landeshauptmann von OÖ war: „Ich habe die Sauna eingeschaltet und vorher nicht reingesehen. Prompt ging ein Kübel, der auf der Saunaheizung stand, in Flammen auf. Seither schaue ich immer vorher nach.“