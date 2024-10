Drogenlenker (18) in Wien durch Schüsse gestoppt

Weil der junge Mann Beamten in Penzing durch seine vorschriftswidrige Fahrweise auffiel, wurde dieser aufgefordert, anzuhalten. Doch das kam für den Rowdy gar nicht infrage, er ergriff die Flucht in Richtung Breitenfurter Straße stadtauswärts. Trotz der Verfolgung mehrerer Streifenwagen drückte der 18-Jährige noch einmal heftig aufs Gaspedal, fuhrt trotz roter Ampeln weiter und brachte damit mehrere Passanten in Gefahr.