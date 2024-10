Stadt macht abermals Ausnahme für Bauprojekt

Ortskernbelebung und Bodenschutz

Das Projekt passe zudem perfekt ins Portfolio der OSG, denn „hier zeigen wir, dass Ortskernbelebung und Bodenschutz sehr wohl gemeinsam möglich sind“, so Kollar. Einen Meilenstein sieht Pfänder auch, was die Verbesserung der Parkplatzsituation in der Stadt angeht. „Die Tiefgarage ist die erste in Oberwart. Davon profitieren nicht nur die Mieter, sondern auch die Mitarbeiter der Diakonie, denen man Parkplätze in der Nähe ihrer Arbeitsstätte zusichern könne“, so Pfänder.