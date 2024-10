Lugner-Erbe ++ Jahrestag von Hamas-Angriff

Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas das blutigste Massaker in der Geschichte Israels: Terroristen haben 22 Grenzorte in Israel brutal überrannt. Sie morden, vergewaltigen und entführen wahllos, sowohl Israelis als auch ausländische Staatsbürger. In kürzester Zeit haben sie nahezu alle Militärbasen entlang des Grenzzauns unter ihre Kontrolle gebracht. Rund 1.200 Menschen wurden an nur einem Tag getötet, etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel schlug zurück und startete massive Angriffe auf die Hamas-Hochburg Gaza. Der Krieg hat bisher über 41.000 Opfer gefordert.