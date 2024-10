Böser Fluch? Parkplatz der verwechselten Pedale

Dieser Parkplatz an der Achenseestraße in Wiesing (Bezirk Schwaz) scheint „verhext“ zu sein. Nicht nur, weil in den vergangenen zwei Jahren praktisch an derselben Stelle zwei Pkw abstürzten, sondern vor allem wegen des Grunds: In beiden Fällen wurde das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.