Wie sehr stören Sie englische Berufsbezeichnungen?

Englische Berufsbezeichnungen sind in vielen Branchen und Unternehmen längst Usus und damit auch ein Zeichen der globalisierten Welt, in der wir leben. Die Personaler von früher findet man heute in der HR („Human Resources“), der Hausmeister heißt jetzt „Facility-Manager“ und auch Bezeichnungen wie „Consultant“ oder „Sales Representative“ lassen sich oft in Stellenanzeigen finden. Was halten Sie von dieser Entwicklung?