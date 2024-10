Mit 90 km/h auf dem Moped vor Polizei geflüchtet

Der Bursch fiel auf, weil er am Sonntag in Aschach auf einem Moped ohne Kennzeichen unterwegs war. Eine Polizeistreife gab dem jungen Lenker durch Blaulicht und Folgetonhorn eindeutige Anhaltezeichen. Doch der 17-Jährige – seine Freundin saß am Sozius – stieg aufs Gas, wollte vor der Exekutive flüchten.