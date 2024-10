Ägypten ist in den Herbstferien der „Knaller“

Flug nach Hurghada in Ferien dreimal so teuer

Dass die Touristiker Hochsaison haben, merkt man auch an den Preisen: In der Ferienwoche, von 26. Oktober bis 2. November, kostet der günstigste Direktflug von Wien ins angesprochene Hurghada und retour laut einer Online-Vergleichsplattform für eine vierköpfige Familie derzeit 3260 Euro. Eine Woche vor den Ferien sind es „nur“ 1980 Euro, zwei Wochen später kommt man mit 1118 Euro aus.