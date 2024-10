„Zeit, dass wir uns für die WM qualifizieren!“

Wissen Sie noch, was am 25. April 2010 passiert ist?

Klar! Da haben wir mit der Austria einen 5:1-Sieg gegen Mattersburg gefeiert. Ich habe per Fallrückzieher getroffen, mein Tor wurde in einer Online-Abstimmung auch zum schönsten der Bundesliga-Geschichte gewählt. Solche Momente bleiben ewig in Erinnerung.