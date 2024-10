Torgarant Kane? Hamann mit Knallhart-Ansage

Kane habe bei der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Aston Villa am Dienstag „einen persönlich ernüchternden Abend erlebt. Ich habe schon nach der EM im Sommer gesagt, dass er den Beweis noch schuldig ist, die 100 Millionen wert zu sein – auch wenn er letztes Jahr über 30 Tore geschossen hat“, schreibt Hamann in seiner Sky-Kolumne.