Zehn Feuerwehren kämpften gegen Dachstuhlbrand

Die Feuerwehren Eidenberg, Geng, Berndorf, Zwettl an der Rodl, Oberneukirchen, Gramastetten, Neusserling, Kirchschlag bei Linz, Kronabittedt und Lichtenberg rückten unverzüglich zum Einsatzort aus. Rettungskräfte, sowie die Polizei standen auch im Einsatz. Die Feuerwehr Zwettl an der Rodl unterstützte mit der Teleskopmastbühne bei den Löscharbeiten und die EFU-Einheit, gemeinsam mit Abschnittskommandant Kurt Reiter, bei der Einsatzleitung und Lagebeurteilung, so Thomas Traxler vom Abschnittsfeuerwehrkommando Ottensheim.