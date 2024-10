Waldherr kann mit Heimsieg den Vater überflügeln

Keiner kennt die Straßen hier besser als er, die Bucklige Welt ist sein Zuhause. Und wenn am Freitag um 16.30 Uhr in Krumbach die „OBM Land der 1000 Hügel“-Rallye beginnt, dann startet Luca Waldherr erstmals mit der Nummer 1. Der Zöberner ist in Abwesenheit von Meister Simon Wagner plötzlich der Favorit. Sein erster Sieg bei einem Staatsmeisterschaftslauf ist zum Greifen nahe. Doch ganz so leicht ist die Sache nicht.