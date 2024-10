Ein kleines Dorf für kleine, große Musicalstars

Seit 2012 betreiben sie eine professionelle Musicalschule in ihrem eigens dafür ausgebauten Haus im idyllischen Heimatort von Roland. Das Schöne an „Kulturreif“ ist, dass jedes Kind – egal wie talentiert und egal wie alt – mitmachen kann. Geprobt – Gesang, Tanz und Schauspiel – wird das ganze Jahr über, denn regelmäßig stehen Aufführungen an. So geht man zu Weihnachten bereits mit dem dritten Teil des selbst geschriebenen Musicals „Winterschlaf zur Weihnachtszeit“ auf die Bühne.