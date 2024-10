Die teuerste Wohnung wurde in Gmunden verkauft

12 Millionen für ein Grundstück

Das teuerste Grundstück (Angaben zur Größe gibt es nicht), das in OÖ verkauft wurde, war in Kremsmünster – es kostet den neuen Besitzer immerhin 12,6 Millionen Euro. Die weitaus meisten Transaktionen, also Verkäufe, gab es im zweiten Jahresquartal im Zentralraum. In Linz in Summe 228, im Bezirk Linz-Land 180. Dann kommt schon der Bezirk Gmunden mit 160 Verkäufen.