99ers erwarten gegen den KAC „ein schweres Leben“

19.01.2024: 1:3 in Klagenfurt

22.12.2013: 1:2 in Graz

27.10.2023: 1:4 in Klagenfurt

15.10.2023: 3:2 in Graz

24.02.2023: 2:4 in Graz

23.12.2022: 0:1 in Klagenfurt

15.11.2022: 1:3 in Klagenfurt

30.09.2022: 2:3 n.P. in Graz

06.01.2022: 2:4 in Klagenfurt

28.12.2021: 4:3 n.V. in Graz

19.12.2021: 4:1 in Klagenfurt