Kuchl hat gegen Bischofshofen Heimsieg im Visier

Nächstes Salzburger Derby in der Regionalliga West! Kuchl empfängt Freitag (19.30) daheim Bischofshofen und lechzt nach dem zweiten Heimsieg. „Daheim können wir sicher jeden Gegner schlagen“, weiß Kuchl-Coach Thomas Hofer. Er weiß auch um die Stärke des Gegners: „Es gibt hinter den ersten beiden (Anm. Austria Salzburg und Imst) zwei, drei Mannschaften, die auch vorne mitspielen können. Da gehört Bischofshofen sicher dazu.“ Die vergangenen Leistungen machen der Holzgemeinde aber Mut. Vor zwei Wochen erfolgte der erste Heimdreier gegen Schwaz, vergangenes Wochenende ein Punkt in Kufstein, dazwischen ein Zähler im Nachtrag gegen Dornbirn. Das ringt auch BSK-Coach Thomas Schnöll Anerkennung ab: „Die sind nach Anfangsschwierigkeiten in Fahrt gekommen. Es wird sicher eine offene Partie, wo beide Teams Fußball spielen wollen.“