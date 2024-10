Wer für Grüne und Neos im Poker dabei sein könnte

Bei den Grünen ist das Stefan Kaineder. Als Klimaschutzlandesrat und leidenschaftlicher Verfechter von Öko-Themen ist seine Meinung gefragt. Das war zuletzt auch in nicht so guten Zeiten der Fall, lange vor dieser und auch vor der EU-Wahl. Als die Causa Lena Schilling für die Grünen immer unappetitlicher wurde, war der Oberösterreicher in Wien dabei, um die Wogen zu glätten und sich gemeinsam mit Parteichef Werner Kogler und Leonore Gewessler vor die junge Politikerin zu stellen. Sein Einfluss ist also ein sehr großer.