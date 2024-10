Mit Auto abgestürzt: Frau (69) verletzt in Klinik

Zu dem Unfall kam es gegen 9.20 Uhr. Die 69-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Patscherstraße in Igls talwärts in Richtung Innsbruck. „Aus unbekannter Ursache geriet sie mit dem Fahrzeug nach links über den Fahrbahnrand hinaus und beschädigte einen Leitpflock am Bankett“, so die Polizei.