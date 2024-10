„Stirb langsam“-Star John Amos (85) ist tot

Tod bereits am 21. August

Amos, auch ehemaliger professioneller American-Football-Spieler, soll laut Kelly bereits am 21. August eines natürlichen Todes gestorben sein. Bekannt wurde er durch seine Mitwirkung in den Sitcoms „Mary Tyler Moore“ und „Good Times“ in den 1970er-Jahren, zu seinen Filmauftritten gehört auch die Produktion „Der Prinz aus Zamunda“.