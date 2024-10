Ein Käfig voller Narren in der beschaulichen Natur

Auf die Charmeoffensive setzt auch „Tinderreisen“-Held Kevin aka „King Kev“, der jedes noch so achtlos ausgeworfene Wort auf der Hütten-Veranda kompromisslos zu einem Gossen-Rap verwurstet. Dass er Idol Kollegah dabei nicht das Wasser reichen kann – geschenkt. Dafür versucht er sich mit eindeutigen Avancen beim Influencer-Duo Paloma und Nadja einzuschleimen, während sein Kumpel Sayed vor dem Spiegel lieber die eigenen Muskeln zucken lässt. Der unendliche Vorrat an Hochprozentigem in der Speisekammer führt dazu, dass sich schon am ersten Abend Dramen und Tränen die Waage halten.