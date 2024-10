Junge Schwarze mit Glücksbringern gegen Brügge

„Wir brauchen aber nicht herumzujammern. Klar, alle fallen in der Defensive aus, wir müssen aber einfach Lösungen finden. Jetzt kommen jene Spieler dran, die auf diese Einsatzzeiten sehr lang hintrainiert haben. In der Champions League ist das natürlich noch einmal ein bisschen was anderes. Nach dem Spiel gegen Stade Brest, als wir zehn Debütanten in der Startelf hatten, hat mir der ein oder andere Spieler schon erzählt, was da für ein Nervenkitzel dabei war. Aber wir haben uns in der letzten Phase schon auch ein gutes Selbstvertrauen erarbeitet. Wenngleich wir sicher wieder ein Stück weit jünger aufgestellt sein werden und den ein oder anderen Champions-League-Debütanten mehr dabei haben werden.“