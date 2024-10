„Kürzere Arbeitszeit wäre Gift für den Standort“

Soll Pensionsantrittsalter steigen?

Der Reformstau betreffe auch das Pensionssystem, so Buchmüller. Und er denkt laut über mögliche Maßnahmen nach. In einem ersten Schritt sollte die Erwerbsquote bei den 60- bis 64-Jährigen (derzeit 30 Prozent) erhöht werden. Buchmüller: „Man muss überlegen, ob all jene, die schon mit 15 zu arbeiten beginnen, früher in den Ruhestand gehen können als jene, die lange studieren.“