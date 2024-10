Einigung im Salzburger Kirchglocken-Streit

Es läutet nicht mehr so laut in Herrnau. Und auch nicht mehr so oft. Darauf einigten sich die zwei beteiligten Parteien beim zivilrechtlichen Prozess am Dienstag: Auf der einen Seite, ein anwaltlich vertretener Anrainer der Salzburger Pfarrkirche im Stadtteil Herrnau. Auf der anderen Seite, die Salzburger Erzdiözese mit ihrem Anwalt Gerhard Lebitsch.