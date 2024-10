Alles, nur kein Luxus: Der neue NÖ-Landtagssaal

Durchgesetzt hat sich das Architekturbüro von Gunther Palme mit Sitz in Wien und einer Zweigstelle in Kapelln an der Perschling. Vom Mittelpunkt Niederösterreichs wurde jetzt ein neuer Saal geplant, der zum Zentrum der blau-gelben Demokratie werden soll. In diesem Zug wurden auch die Besuchertribünen vergrößert, das Plenum und die Rednertribüne tauschten Platz. Ein Vorschlag, den übrigens der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) als Erstes über die „Krone“ verlautbarte.