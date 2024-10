Sturm-Boss zur königlichen Premiere: „Das Größte!“

Der Tag ist gekommen! Seit dem Meistertitel wartet die Sturm-Familie sehnsüchtig auf das erste „Heimspiel“ in der Champions League. Heute Abend (21 Uhr) wird das Klagenfurter Stadion zu einem Tollhaus, mittendrin ist Sturm-Boss Christian Jauk. Unter seiner Führung stiegen die Schwarzen in den letzten zwölf Jahren in neue Sphären auf.