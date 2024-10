„Graf von Monte Christo“ zieht alle in seinen Bann

Aufwendige Kulissen, prächtige Kostüme

Der Film, der auch auf den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gezeigt wurde, beeindruckt nicht nur mit einem hochkarätigen Cast, zu dem auch Bastien Bouillon („In der Nacht des 12.“) und Anaïs Demoustier („November“) gehören, sondern auch mit aufwendigen Kulissen und prächtigen Kostümen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Südfrankreich und auf Malta, was dem Werk eine besondere Authentizität verleiht.